На Полтавщині чоловік відмовився від повістки, бо мав доглядати за сестрою з інвалідністю

Сьогодні, 15:05

На Полтавщині судили чоловіка, який відмовився від повістки, бо мав доглядати за сестрою з інвалідністю. Про це стало відомо із вироку Великобагачанського районного суду від 23 вересня 2025 року.

У матеріалах справи зазначено, що торік у квітні обвинувачений відмовився від отримання повістки та у визначений день та час не прибув до військової частини для подальшого проходження служби. Такими діями чоловік ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

На суді він свою вину у скоєному визнав повністю і пояснив свої дії тим, що мав доглядати за рідною сестрою із І групою інвалідності. Також чоловік попросив суд врахувати те, що на момент розгляду справи у суді він вже має відстрочку.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним за ст. 336 (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 2 років пробаційного нагляду.

