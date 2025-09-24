На Полтавщині чоловік, який двічі відмовився проходити ВЛК, заплатить штраф — вирок суду

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 233

Обвинувачений визав свою вину та погодився на призначене судом покарання

На Полтавщині судили чоловіка, який двічі відмовився від проходження військово-лікарської комісії. Про це стало відомо із вироку Карлівського районного суду від 19 вересня.

У матеріалах справи зазначено, що сталася подія наприкінці липня 2025 року. Чоловік знав, що він є військовозобов’язаним і своїми діями порушує законодавство, проте публічно відмовився проходити ВЛК. На підставі його відмови офіцер обліку мобілізаційної роботи склав відповідний акт.

Вдруге обвинувачений відмовився від отримання повістки та проходження ВЛК на початку вересня — за цим фактом уповноважені особи так само склали відповідний акт.

Свою вину у скоєному обвинувачений визнав, що підтвердив надісланою до суду заявою.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 337 Кримінального кодексу України (ухилення від військового обліку) та призначив йому покарання у вигляді 5100 грн штрафу.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині судили ще одного чоловіка за відмову від проходження ВЛК: той заявив, що його били і зламали ребро.