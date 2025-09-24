Мешканець Полтавщини заплатив 8 тисяч доларів, щоб утекти до Молдови, але йому завадила Жизель

Сьогодні, 12:36 Переглядів: 483

Його та ще шістьох чоловіків зупинили прикордонники

На українсько-молдовському кордоні прикордонники затримали мешканця Полтавської області, який разом з іншими чоловіками намагався незаконно покинути територію України. Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління Держприкордонслужби.

Відомо, що усього група складалася з семи осіб із різних регіонів — Полтавської, Донецької, Черкаської, Київської, Запорізької та Чернігівської областей. Їх координував адміністратор Telegram-каналу, який дистанційно вів їх до кордону. Спілкування відбувалося онлайн, без жодних гарантій. Натомість кожен із чоловіків перерахували організатору по 8 тисяч доларів на криптогаманець.

При спробі перетнути кордон у придністровському сегменті чоловіків помітили прикордонники за допомогою дронів і камер. Почувши звернення, чоловіки намагалися втекти, але їх зупинив службовий пес Жизель.

На всіх затриманих склали адмінпротоколи за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення прикордонного режиму).

