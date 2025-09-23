ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

Житель Полтавщини хотів перелізти драбиною кордон з Україною за 4 тисячі доларів: його затримали прикордонники

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 251

 

Свій шлях чоловік тримав до Молдови

Жителі Полтавщини намагалися незаконно перетнути кордон — перелізти через паркан драбиною. Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

За попередніми даними, двоє чоловіків із Полтавської та Чернівецької областей вийшли на переправника, який пообіцяв їм допомогти виїхати з України — за це взяв із кожного по 4 тисячі доларів.

Спочатку організатор підвіз «клієнтів» на своєму авто, а далі мав пішки довести їх до кордону та допомогти перебратися через загороджувальний паркан: для цього він взяв із собою драбину.

Інформацію про спробу порушення отримали оперативники Чернівецького прикордонного загону. На ділянці відділу «Сокиряни» групу зупинили ще на початку маршруту.

Переправника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кримінальне провадження правоохоронці порушили за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через кордон).

На двох затриманих правоохоронці склали адміністративні матеріали.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники затримали чоловіка, який намагався перелетіти в Молдову на параплані.


Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Західне управління Держприкордонслужби Джерело відео: Західне управління Держприкордонслужби
Теги: кордон перетин кордону прикордонники
