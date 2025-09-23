Житель Полтавщини хотів перелізти драбиною кордон з Україною за 4 тисячі доларів: його затримали прикордонники

Жителі Полтавщини намагалися незаконно перетнути кордон — перелізти через паркан драбиною. Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

За попередніми даними, двоє чоловіків із Полтавської та Чернівецької областей вийшли на переправника, який пообіцяв їм допомогти виїхати з України — за це взяв із кожного по 4 тисячі доларів.

Спочатку організатор підвіз «клієнтів» на своєму авто, а далі мав пішки довести їх до кордону та допомогти перебратися через загороджувальний паркан: для цього він взяв із собою драбину.