У Кременчуці оштрафували водія, який проїхав на заборонений жест регулювальника

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 116 Коментарів: 1

Він не зупинився під час хвилини мовчання

У Кременчуці оштрафували водія, який не зупинився на заборонений жест регулювальника під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Подія сталася у понеділок, 22 вересня, на проспекті Лесі Українки. О 09.00 регулювальник жестом зупинив автотранспорт під час хвилини мовчання, проте водій автомобіля BYD-F3 не виконав вимогу правоохоронця та продовжив рух.