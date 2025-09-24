У Кременчуці оштрафували водія, який проїхав на заборонений жест регулювальника

У Кременчуці оштрафували водія, який не зупинився на заборонений жест регулювальника під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.
Подія сталася у понеділок, 22 вересня, на проспекті Лесі Українки. О 09.00 регулювальник жестом зупинив автотранспорт під час хвилини мовчання, проте водій автомобіля BYD-F3 не виконав вимогу правоохоронця та продовжив рух.
Поліціянти встановили його особу керманича та склали на нього постанову за ч. 2 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (проїзд на заборонний жест регулювальника). Покарання за цією статею передбачено штрафом у розмірі 9 неоподаткованиз мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.
Нагадаємо, за таке ж порушення правоохоронці притягнули до відповідальності водія і у березні.
