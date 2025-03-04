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Надзвичайні новини

У Кременчуці водій Range Rover проігнорував хвилину мовчання: його оштрафували

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 0

Водій проїхав на заборонний жест регулювальника

4 березня о 9.00 під час загальнонаціональної хвилини мовчання у Кременчуці всі водії зупинилися, щоб вшанувати пам’ять загиблих за незалежність України. Однак кермувальник Range Rover проігнорував заборонний жест регулювальника та продовжив рух, повідомляє пресслужба патрульної поліції міста.

Поліція встановила особу порушника та склала на нього постанову за ч. 2 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (проїзд на заборонний жест регулювальника).

Нагадаємо, що з 24 лютого цього року, щодня, о 9.00, у Кременчуці під час загальнонаціональної хвилини мовчання зупиняють рух машин на перехресті вулиць Небесної Сотні, Університетської та Старшого лейтенанта Кагала

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Автор: Руслана Горгола
Теги: хвилина мовчання патрульна поліція регулювальник
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