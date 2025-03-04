У Кременчуці водій Range Rover проігнорував хвилину мовчання: його оштрафували

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 0

4 березня о 9.00 під час загальнонаціональної хвилини мовчання у Кременчуці всі водії зупинилися, щоб вшанувати пам’ять загиблих за незалежність України. Однак кермувальник Range Rover проігнорував заборонний жест регулювальника та продовжив рух, повідомляє пресслужба патрульної поліції міста.

Поліція встановила особу порушника та склала на нього постанову за ч. 2 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (проїзд на заборонний жест регулювальника).

Нагадаємо, що з 24 лютого цього року, щодня, о 9.00, у Кременчуці під час загальнонаціональної хвилини мовчання зупиняють рух машин на перехресті вулиць Небесної Сотні, Університетської та Старшого лейтенанта Кагала.