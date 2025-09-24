За «злив» інформації про переміщення мобілізаційних патрулів полтавець отримав рік умовно — вирок суду

У публічному чаті «Где повестки Полтава?» обвинувачений щонайменше чотири рази писав про місця, де проводиться оповіщення

У Полтаві судили чоловіка, який у публічному чаті поширював інформацію про місця розташування мобілізаційних патрулів. Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду від 19 вересня.

Із тексту вироку відомо, що навесні 2025 року обвинувачений приєднався у телеграмі до публічного чату «Где повестки Полтава?», який на той час налічував понад 28 тисяч користувачів. У вироку зазначається, що цей чат був створений для «збору та накопичування публікацій, трансляцій інформаційних повідомлень з відомостями про дату, час та місця проведення мобілізаційних заходів співробітниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, місця розташування блок-постів ТЦК та СП, військових Збройних Сил України, інших військових формувань, долучених до цієї діяльності, з метою перешкоджання проведенню мобілізації в особливий період».

Так обвинувачений, усвідомлюючи негативні наслідки, поширював інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів, що знизило їхню ефективність у місті. Упродовж квітня-червня 2025 року чоловік щонайменше чотири рази публікував у чаті дописи про місця розташування груп оповіщення у Полтаві.

Обвинувачений уклав угоду із прокурором, тим самим повністю визнав свою вину у скоєному. Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, проте змінив вирок на 1 рік іспитового строку.

Нагадаємо, нещодавно у пресслужбі обласного ТЦК та СП повідомляли, що перед судом постануть шестеро людей, які поширювали дані про ТЦК у месенджерах.



