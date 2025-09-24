Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
ГО "Захист держави"
Голос громадян — сила держави
Олена Шуляк
Переселенцям стане легше купувати житло в Україні
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

За «злив» інформації про переміщення мобілізаційних патрулів полтавець отримав рік умовно — вирок суду 

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 225 Коментарів: 1

 

У публічному чаті «Где повестки Полтава?» обвинувачений щонайменше чотири рази писав про місця, де проводиться оповіщення

У Полтаві судили чоловіка, який у публічному чаті поширював інформацію про місця розташування мобілізаційних патрулів. Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду від 19 вересня.

Із тексту вироку відомо, що навесні 2025 року обвинувачений приєднався у телеграмі до публічного чату «Где повестки Полтава?», який на той час налічував понад 28 тисяч користувачів. У вироку зазначається, що цей чат був створений для «збору та накопичування публікацій, трансляцій інформаційних повідомлень з відомостями про дату, час та місця проведення мобілізаційних заходів співробітниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, місця розташування блок-постів ТЦК та СП, військових Збройних Сил України, інших військових формувань, долучених до цієї діяльності, з метою перешкоджання проведенню мобілізації в особливий період».

Так обвинувачений, усвідомлюючи негативні наслідки, поширював інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів, що знизило їхню ефективність у місті. Упродовж квітня-червня 2025 року чоловік щонайменше чотири рази публікував у чаті дописи про місця розташування груп оповіщення у Полтаві.

Обвинувачений уклав угоду із прокурором, тим самим повністю визнав свою вину у скоєному. Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, проте змінив вирок на 1 рік іспитового строку.

Нагадаємо, нещодавно у пресслужбі обласного ТЦК та СП повідомляли, що перед судом постануть шестеро людей, які поширювали дані про ТЦК у месенджерах.


0
Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду мобілізація ТЦК та СП
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

44
zzzzzzz:
Сьогодні, 13:13

Ще один довбодятел. На шо ці тупі створіння розраховують? Шо їх не впіймають? Ідіоти просто . Отупілі на тіктоку створіння

0 1

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх