Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

На Полтавщині чоловіка двічі судили за ухилення від мобілізації

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 626 Коментарів: 1

 

За першим вироком обвинувачений отримав рік умовно, проте вдруге відбуватиме вирок у в'язниці

На Полтавщині за ухиленні від мобілізації судили чоловіка, який торік вже отримав вирок за такий же злочин. Про це стало відомо із вироку Котелевського районного суду від 19 вересня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений працює робітником на сільськогосподарському підприємстві, перший вирок за ухилення від мобілізації отримав наприкінці березня 2024 року. Тоді суд призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, проте змінив вирок на 1 рік умовно.

Відомо, що вдруге чоловік відмовився від отримання повістки наприкінці серпня 2024 року, хоча комісія визнала його придатним за станом здоров`я для проходження військової служби, а правових підстав на відстрочку від призову під час мобілізації він не мав.

Крім того, наступного дня він мав з’явитися до військової частини для подальшого проходження служби, проте цього обвинувачений теж не зробив.

Таким чином дії чоловіка суд кваліфікував як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

На суді обвинувачений свою вину у скоєному не визнав. Він також заявив, що «в Україні незаконно введено воєнний стан, він не являється ні військовослужбовцем, ні військовозобов`язаним, службу у армії не проходив, присягу не приймав, оборона незалежності і суверенітету держави покладається на ЗСУ, а не на цивільних людей». Крім того, у той день, коли він мав їхати до військової частини, чоловік знаходився на стаціонарному лікуванні у міській лікарні, проте після виписки до ТЦК про це не повідомляв.

Чоловік прохав суд визнати його невинним, оскільки не мав умислу ухилитися від військової служби — він не може її проходити за станом здоров’я.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав його винним в ухиленні від мобілізації (ст. 336 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання у вигляді 3 років ув'язнення. Проте оскільки обвинувачений ще не відбув попередній термін, сукупністю поєднаних вироків його позбавили волі на 3 роки та 6 місяців.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині судили чоловіка, який не з'явився за повісткою, бо мав доглядати за матір'ю похилого віку.

Джерело фото: 24tv.ua
Коментарі: 1

1 676
Andron777:
Сьогодні, 16:38

Стандартний набір ухилянта: «в Україні незаконно введено воєнний стан, він не являється ні військовослужбовцем, ні військовозобов`язаним, службу у армії не проходив, присягу не приймав, оборона незалежності і суверенітету держави покладається на ЗСУ, а не на цивільних людей».

     Тільки хочеться запитати, а з кого тоді сформовані ЗСУ, з інопланетян?smirk В Конституції є Закон про загальну мобілізацію при введенні воєнного стану. Все!


4 3

