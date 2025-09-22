На Полтавщині неповнолітні познущалися над 12-річним хлопчиком

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 481

22 вересня у Лубнах неповнолітні познущалися над малолітньім хлопцем. Про це до поліції заявила його мати.

Начальник Лубенського райвідділу поліції Максим Романенко зазначив:

«Отримавши інформацію про протиправні дії стосовно 12-річного хлопчика, слідчі негайно розпочали досудове розслідування. Наразі всі учасники події встановлені. Обставини та причини з’ясовуються».

За цим фактом слідчий підрозділ поліції почав розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.127 Кримінального кодексу України (Катування).

Тривають слідчі дії.