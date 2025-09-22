На Полтавщині неповнолітні познущалися над 12-річним хлопчиком

Усі учасники події встановлені
22 вересня у Лубнах неповнолітні познущалися над малолітньім хлопцем. Про це до поліції заявила його мати.
Начальник Лубенського райвідділу поліції Максим Романенко зазначив:
За цим фактом слідчий підрозділ поліції почав розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.127 Кримінального кодексу України (Катування).
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці 8 підлітків побили 13-річну дівчину.
