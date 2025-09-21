У Кременчуці горів підвал багатоповерхівки

20 вересня близько 19.12 у Кременчуці сталася пожежа в підвальному приміщенні багатоквартирного будинку на вулиці Шкільній. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Вогонь знищив майно в підвалі та закоптив стіни на площі близько 2 м².

Рятувальникам вдалося запобігти поширенню полум’я на житлові квартири та врятувати будинок.

До ліквідації займання залучалося одне відділення 15-ї ДПРЧ.

Причину пожежі з’ясовують фахівці.

