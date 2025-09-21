У Кременчуці горів підвал багатоповерхівки

20 вересня близько 19.12 у Кременчуці сталася пожежа в підвальному приміщенні багатоквартирного будинку на вулиці Шкільній. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Вогонь знищив майно в підвалі та закоптив стіни на площі близько 2 м².
Рятувальникам вдалося запобігти поширенню полум’я на житлові квартири та врятувати будинок.
До ліквідації займання залучалося одне відділення 15-ї ДПРЧ.
Причину пожежі з’ясовують фахівці.
Нагадаємо, нещодавно у Полтавському районі під час пожежі загинула жінка.
