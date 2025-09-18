На Кременчуччині зафіксували 7 випадків сказу з початку року

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 99

У Держпродспоживслужбі попереджають про ускладнення епізоотичної ситуації

Від початку 2025 року у Кременчуцькому районі виявили 7 випадків сказу серед тварин. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради з посиланням на Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби.

За даними фахівців, така кількість випадків може свідчити про активність вірусу та підвищений ризик зараження як для тварин, так і для людей.

Сказ — смертельне вірусне захворювання, яке передається через укуси чи слину хворих тварин. Воно не піддається лікуванню, тому вакцинація є єдиним ефективним способом захисту.

У Держпродспоживслужбі нагадують основні правила безпеки:

щороку вакцинуйте домашніх улюбленців проти сказу;

уникайте контактів із дикими та безпритульними тваринами;

у разі укусу чи подряпин від підозрілих тварин негайно промийте рану мильною водою, обробіть йодом або спиртом і зверніться до лікаря;

навчайте дітей не гладити незнайомих тварин;

при появі підозрілих симптомів у домашньої тварини слід звертатися до ветеринарів.

Фахівці підкреслюють: тварин, які нанесли укуси, необхідно ізолювати та тримати під 15-денним ветеринарним наглядом.

Нагадаємо, лісівники зазначають, що в останні роки на Полтавщині зросла кількість диких тварин: це може призвести до поширення сказу.