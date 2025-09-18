На Кременчуччині зафіксували 7 випадків сказу з початку року

Від початку 2025 року у Кременчуцькому районі виявили 7 випадків сказу серед тварин. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради з посиланням на Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби.
За даними фахівців, така кількість випадків може свідчити про активність вірусу та підвищений ризик зараження як для тварин, так і для людей.
Сказ — смертельне вірусне захворювання, яке передається через укуси чи слину хворих тварин. Воно не піддається лікуванню, тому вакцинація є єдиним ефективним способом захисту.
У Держпродспоживслужбі нагадують основні правила безпеки:
щороку вакцинуйте домашніх улюбленців проти сказу;
уникайте контактів із дикими та безпритульними тваринами;
у разі укусу чи подряпин від підозрілих тварин негайно промийте рану мильною водою, обробіть йодом або спиртом і зверніться до лікаря;
навчайте дітей не гладити незнайомих тварин;
при появі підозрілих симптомів у домашньої тварини слід звертатися до ветеринарів.
Фахівці підкреслюють: тварин, які нанесли укуси, необхідно ізолювати та тримати під 15-денним ветеринарним наглядом.
Нагадаємо, лісівники зазначають, що в останні роки на Полтавщині зросла кількість диких тварин: це може призвести до поширення сказу.
