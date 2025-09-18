У Глобиному горіла господарча споруда

17 вересня у Глобиному сталася пожежа господарчої споруди. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.
На місце виїхали рятувальники 6-го державного пожежно-рятувального поста. Вогонь вдалося швидко локалізувати та врятувати розташовану поруч іншу споруду.
Постраждалих у цій події немає. Причини займання з’ясовують фахівці.
Нагадаємо, що вчора у Кременчуці горіла автівка.
