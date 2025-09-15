Учора, 14 вересня, близько 16.35 у Кременчуці на вулиці Заводській стався нещасний випадок — жінка впала у погріб. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Відомо, що на місці працювали 4 рятувальників особового складу 15-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вони за допомогою рятувальної триноги підняли потерпілу з погреба та передали її медикам «швидкої».
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині упродовж одного дня дві людини впали у колодязі — одна з них загинула, одну вдалося врятувати.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.