У Кременчуці жінка впала у погріб — надзвичайники

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 187

Учора, 14 вересня, близько 16.35 у Кременчуці на вулиці Заводській стався нещасний випадок — жінка впала у погріб. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Відомо, що на місці працювали 4 рятувальників особового складу 15-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вони за допомогою рятувальної триноги підняли потерпілу з погреба та передали її медикам «швидкої».

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині упродовж одного дня дві людини впали у колодязі — одна з них загинула, одну вдалося врятувати.