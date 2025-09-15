На Полтавщині чоловік побив військовослужбовця ТЦК, аби врятувати брата від мобілізації

На Полтавщині чоловік побив військовослужбовця одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, аби врятувати брата від мобілізації. Про це стало відомо із вироку Гадяцького районного суду від 10 вересня.
У матеріалах справи зазначено, що подія сталася 15 лютого 2025 року. Правоохоронці доставили військовозобов’язаного чоловіка до ТЦК для уточнення облікових даних. Після цього йому видали направлення на проходження військово-лікарської комісії. У цей час чоловік подзвонив брату, розповів, де він знаходиться, і попросив приїхати.
Один із військовослужбовців ТЦК супроводжував військовозобов’язаного до лікарні на проходження ВЛК, проте чоловік спробував втекти від нього. Військовй намагався того зупинити, і в цей час на місце події приїхав обвинувачений — брат військовозобов’язаного, який мав пройти ВЛК. Чоловік почав емоційно вимагати військовослужбовця відпустити брата, а тоді вдарив його кулаком в обличчя. Судово-медична експертиза кваліфікувала це як легке тілесне ушкодження.
Обвинувачений свою вину у скоєному визнав та уклав із прокурором угоду.
Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним за ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період) та ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому присудили 5 років позбавлення волі, проте змінили вирок на 1 рік іспитового строку.
