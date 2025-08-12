Олена Шуляк
За пошкоджену машину ТЦК — штраф: у Кременчуці судили жінку, яка кинула камінь в автівку військових

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 542 Коментарів: 1

 

Свою вину у скоєному обвинувачена на суді визнала

У Кременчуці оштрафували жінку, яка кілька тижнів тому кинула камінь у машину військовослужбовців. Про це стало відомо із вироку Автозаводського районного суду від 7 серпня.

У матеріалах справи зазначено, що подія сталася 27 липня близько 10.00 на проспекті Лесі Українки. Того ж дня у пресслужбі Полтавського ОТЦК та СП інформували, що у Кременчуці жінка кинула каміння в авто військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час конфлікту з ними. Отже, можемо припустити, що мова йде про ту саму подію.

Відомо, що обвинувачена підняла із залишків будівельного сміття камінь і, усвідомлюючи наслідки своїх дій, кинула його в заднє скло автомобіля Renault Logan. Своїми діями обвинувачена завдала 7886 грн матеріальних збитків підприємству «Глобино АГРО», у власності якого перебуває автомобіль.

На суді обвинувачена зізналася у скоєному і підтвердила, що усе було саме так, як зазначено в обвинувальному акті.

Опрацювавши усі матеріали справи, суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України та призначив їй покарання у вигляді 17 тисяч гривень штрафу.

Додамо, після події у ТЦК заявляли, що після конфлікту вони направили подання про перешкоджання діяльності Збройних сил України до Служби безпеки України. За перешкоджання законній діяльності ТЦК та СП передбачена кримінальна відповідальність згідно з статтею 114-1 ККУ — від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, за кілька днів до цієї події схожа ситуація сталася і в Полтаві: група цивільних напала на машину з мобілізованими, які їхали до навчального центру.

Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду хуліганство машина ТЦК та СП штраф
Коментарі: 1

227
Prav:
Сьогодні, 12:22

Незрозуміло, чим керувались судді, що ст.114 замінили на ст.296


