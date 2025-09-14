Олена Шуляк
Надзвичайні новини, Україна, Світ

Уночі на Київщині у поїзді, що перевозив військовий вантаж, здетонували боєприпаси – Генштаб

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 215

 

Через це «Укрзалізниця» відправили 28 пасажирських поїздів в об’їзд пошкодженої ділянки

Минулої ночі на Київщині сталася надзвичайна подія — у поїзді, що перевозив військовий вантаж, відбулася детонація боєприпасів. Про це «Суспільному» повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Як вказується, особовий склад не постраждав. Через вибух рух по залізничних коліях тимчасово зупинили, а три вагони довелося відчепити. Наразі на місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки детонації. У Генштабі зазначили, що причини вибуху встановить службова перевірка.

Нагадаємо, вранці ми повідомляли, що у ніч проти 14 вересня у Київській області у нештатну ситуацію потрапив поїзд № 73 «Харків – Перемишль». Потяг був зупинений в районі села Калинівка Фастівського району. За інформацією джерел ZN.UA, причиною зупинки був вибух, що стався через детонацію боєприпасів під час їхнього перевезення залізницею. Внаслідок вибуху було пошкоджено контактну мережу.

Постраждалих серед пасажирів не було, але пізніше стало відомо, що трьом жінкам знадобилася медична допомога через стресову реакцію. Загалом рух 28 поїздів далекого сполучення було перенаправлено через Миронівку або Коростень. Це спричинило відхилення від графіка на 2-3 години, проте «УЗ» заявляє про прискорений рух і роботу в ручному режимі для забезпечення пересадок.

Автор: Віктор Крук
Теги: Укрзалізниця вибух поїзди
