Кременчук, Надзвичайні новини, Україна, Світ

Через пошкодження залізниці на Київщині затримується 28 поїздів, з них два до Кременчука

Сьогодні, 09:55 Переглядів: 25

 

Протягом сьогоднішнього дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин

«Укрзалізниця» повідомляє, що ДСНС, залізничники та інші служби роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки надзвичайної події на Київщині та повернути штатні маршрути пасажирським поїздам.

Втім, протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами.

Актуальна інформація — за посиланням.

Змінені маршрути:

Через Коростень курсують поїзди:

  • № 1/123 Харків — Ворохта, Івано-Франківськ
  • № 73 Харків — Перемишль
  • № 79 Дніпро — Львів
  • № 119 Дніпро — Холм
  • № 243/63/111 Київ, Харків, Ізюм — Львів
  • № 24 Холм — Київ
  • № 92 Львів — Київ
  • № 52 Перемишль — Київ
  • № 9/159 Київ — Будапешт, Трускавець
  • № 750 Ужгород — Київ

Через Трипілля-Дністровське — Миронівку:

  • № 22/104 Львів — Харків, Краматорськ
  • № 130/126/90 Мукачево, Перемишль — Полтава, Кременчук, Київ
  • № 106 Одеса — Київ
  • № 260/258 Чоп, Ясіня — Кременчук, Кропивницький
  • № 82/81 Ужгород — Київ
  • № 14 Солотвино — Київ
  • № 716 Перемишль — Київ
  • № 76 Кривий Ріг — Київ
  • № 140 Кам’янець-Подільський — Київ
  • № 139 Київ — Кам’янець-Подільський
  • № 143/141 Суми, Чернігів — Рахів
  • № 21/103 Харків, Краматорськ — Львів
  • № 113 Харків — Львів
  • № 755 Київ — Луцьк
  • № 753 Кривий Ріг — Київ
  • № 265 Київ — Одеса
  • № 117 Київ — Жмеринка
  • № 715 Київ — Перемишль
— За змінами у приміському сполученні на Київщині слідкувати у телеграм-каналі «Укрзалізниця: приміські поїзди». Зокрема, на час обмежень між Києвом та Бояркою організовано тактовий рух приміських поїздів, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці ми повідомляли, що у ніч проти 14 вересня в Київській області у нештатну ситуацію потрапив поїзд № 73 «Харків – Перемишль». Потяг був зупинений в районі села Калинівка Фастівського району. За інформацією джерел ZN.UA, причиною зупинки був вибух, що стався через детонацію боєприпасів під час їхнього перевезення залізницею. Внаслідок вибуху було пошкоджено контактну мережу.

Автор: Віктор Крук
Теги: Укрзалізниця Кременчук поїзди затримка
