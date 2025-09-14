Через пошкодження залізниці на Київщині затримується 28 поїздів, з них два до Кременчука

Сьогодні, 09:55 Переглядів: 25

«Укрзалізниця» повідомляє, що ДСНС, залізничники та інші служби роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки надзвичайної події на Київщині та повернути штатні маршрути пасажирським поїздам.

Втім, протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами.

Актуальна інформація — за посиланням.

Змінені маршрути:

Через Коростень курсують поїзди:

№ 1/123 Харків — Ворохта, Івано-Франківськ

№ 73 Харків — Перемишль

№ 79 Дніпро — Львів

№ 119 Дніпро — Холм

№ 243/63/111 Київ, Харків, Ізюм — Львів

№ 24 Холм — Київ

№ 92 Львів — Київ

№ 52 Перемишль — Київ

№ 9/159 Київ — Будапешт, Трускавець

№ 750 Ужгород — Київ

Через Трипілля-Дністровське — Миронівку:

№ 22/104 Львів — Харків, Краматорськ

№ 130/126/90 Мукачево, Перемишль — Полтава, Кременчук, Київ

№ 106 Одеса — Київ

№ 260/258 Чоп, Ясіня — Кременчук, Кропивницький

№ 82/81 Ужгород — Київ

№ 14 Солотвино — Київ

№ 716 Перемишль — Київ

№ 76 Кривий Ріг — Київ

№ 140 Кам’янець-Подільський — Київ

№ 139 Київ — Кам’янець-Подільський

№ 143/141 Суми, Чернігів — Рахів

№ 21/103 Харків, Краматорськ — Львів

№ 113 Харків — Львів

№ 755 Київ — Луцьк

№ 753 Кривий Ріг — Київ

№ 265 Київ — Одеса

№ 117 Київ — Жмеринка

№ 715 Київ — Перемишль

— За змінами у приміському сполученні на Київщині слідкувати у телеграм-каналі «Укрзалізниця: приміські поїзди». Зокрема, на час обмежень між Києвом та Бояркою організовано тактовий рух приміських поїздів, - йдеться у повідомленні. , - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці ми повідомляли, що у ніч проти 14 вересня в Київській області у нештатну ситуацію потрапив поїзд № 73 «Харків – Перемишль». Потяг був зупинений в районі села Калинівка Фастівського району. За інформацією джерел ZN.UA, причиною зупинки був вибух, що стався через детонацію боєприпасів під час їхнього перевезення залізницею. Внаслідок вибуху було пошкоджено контактну мережу.