Уночі пасажирів міжнародного поїзда терміново евакоювали через вибухи боєприпасів на Київщині

Олена Шуляк
Новий закон про ветеранське підприємництво: як працюватиме підтримка
ГО "Захист держави"
Прифронтовий бізнес: виживати чи розвиватися?
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Україна, Світ

Уночі пасажирів міжнародного поїзда терміново евакоювали через вибухи боєприпасів на Київщині

Сьогодні, 08:44 Переглядів: 427

 

Поїзд №73 Харків - Перемишль затримався майже на чотири години

У ніч проти 14 вересня в межах Київської області у нештатну ситуацію потрапив поїзд № 73 «Харків – Перемишль». Потяг був зупинений в районі села Калинівка Фастівського району. Про це повідомила «Укрзалізниця».

За інформацією джерел ZN.UA, причиною зупинки був вибух, що стався через детонацію боєприпасів під час їхнього перевезення залізницею. Внаслідок вибуху було пошкоджено контактну мережу, що спричинило аварійну зупинку потяга № 73.

 

Сотні пасажирів терміново евакуювали з місця події до прилеглої лісосмуги, звідки їх планували вивезти автобусами. За інформацією видання, загиблих немає, займання вагонів не зафіксовано.

О 1.28 офіційний телеграм-канал «Укрзалізниці» повідомив, що через пошкодження інфраструктури поблизу Києва внаслідок надзвичайної ситуації низка поїздів, які прямують через станцію Боярка, курсуватиме зміненими маршрутом.

Село Калинівка, біля якого аварійно зупинився пасажирський потяг, розташоване за 8 км від міста Василькова, де, як повідомлялося раніше, пролунала низка потужних вибухів. Чи пов'язаний з ними інцидент, що стався на залізниці, наразі невідомо.

О 1.38 начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що вибухи, які чули жителі області, не повʼязані з повітряною атакою ворога. В межах Київської області ворожих повітряних цілей в цей час не фіксувалось, а сигнал «Повітряна тривога» не оголошувався.

О 4.01 поїзд №73 Харків - Перемишль вирушив зміненим маршрутом через Київ та Коростень. Про це повідомила «Укрзалізниця». Перевізник заявив, що поїзд буде пришвидшено, втім він затримається не менше, ніж на чотири години.

Щоб уникнути ранкових ускладнень руху на ділянці, де трапилася надзвичайна ситуація, залізничники організовують тактовий рух 7 приміських поїздів до/з Боярки.

 

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: © Укрзалізниця/Telegram, ZN.UA
Теги: Укрзалізниця вибухи затримка поїзд евакуація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх