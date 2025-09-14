Уночі пасажирів міжнародного поїзда терміново евакоювали через вибухи боєприпасів на Київщині

Сьогодні, 08:44 Переглядів: 427

Поїзд №73 Харків - Перемишль затримався майже на чотири години

У ніч проти 14 вересня в межах Київської області у нештатну ситуацію потрапив поїзд № 73 «Харків – Перемишль». Потяг був зупинений в районі села Калинівка Фастівського району. Про це повідомила «Укрзалізниця».

За інформацією джерел ZN.UA, причиною зупинки був вибух, що стався через детонацію боєприпасів під час їхнього перевезення залізницею. Внаслідок вибуху було пошкоджено контактну мережу, що спричинило аварійну зупинку потяга № 73.

Сотні пасажирів терміново евакуювали з місця події до прилеглої лісосмуги, звідки їх планували вивезти автобусами. За інформацією видання, загиблих немає, займання вагонів не зафіксовано.

О 1.28 офіційний телеграм-канал «Укрзалізниці» повідомив, що через пошкодження інфраструктури поблизу Києва внаслідок надзвичайної ситуації низка поїздів, які прямують через станцію Боярка, курсуватиме зміненими маршрутом.

Село Калинівка, біля якого аварійно зупинився пасажирський потяг, розташоване за 8 км від міста Василькова, де, як повідомлялося раніше, пролунала низка потужних вибухів. Чи пов'язаний з ними інцидент, що стався на залізниці, наразі невідомо.

О 1.38 начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що вибухи, які чули жителі області, не повʼязані з повітряною атакою ворога. В межах Київської області ворожих повітряних цілей в цей час не фіксувалось, а сигнал «Повітряна тривога» не оголошувався.

О 4.01 поїзд №73 Харків - Перемишль вирушив зміненим маршрутом через Київ та Коростень. Про це повідомила «Укрзалізниця». Перевізник заявив, що поїзд буде пришвидшено, втім він затримається не менше, ніж на чотири години.

Щоб уникнути ранкових ускладнень руху на ділянці, де трапилася надзвичайна ситуація, залізничники організовують тактовий рух 7 приміських поїздів до/з Боярки.