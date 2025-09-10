Кременчуцьке підприємство відшкодувало понад 7,4 млн грн несплаченого ПДВ

Кошти повернули до держбюджету після розслідування прокуратури та БЕБ

Директор одного з кременчуцьких підприємств, що займається переробкою та консервуванням риби, протягом 2023–2024 років відображав у звітності фінансові операції з придбання товарів без фактичної поставки. Це дозволило штучно завищити податковий кредит і занизити сплату ПДВ. У результаті держава недоотримала понад 7,4 млн грн податку. Про це повідомила пресслужба прокуратури області.

Порушення викрили детективи Бюро економічної безпеки і співробітники СБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. У межах кримінального провадження за ч.2 ст.212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків у великих розмірах) збитки відшкодовано повністю.

Оскільки підприємство сплатило кошти, до суду скеровано клопотання про звільнення директора від кримінальної відповідальності на підставі ч.4 ст.212 ККУ.