Кременчуцьке підприємство відшкодувало понад 7,4 млн грн несплаченого ПДВ

Директор одного з кременчуцьких підприємств, що займається переробкою та консервуванням риби, протягом 2023–2024 років відображав у звітності фінансові операції з придбання товарів без фактичної поставки. Це дозволило штучно завищити податковий кредит і занизити сплату ПДВ. У результаті держава недоотримала понад 7,4 млн грн податку. Про це повідомила пресслужба прокуратури області.
Порушення викрили детективи Бюро економічної безпеки і співробітники СБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. У межах кримінального провадження за ч.2 ст.212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків у великих розмірах) збитки відшкодовано повністю.
Оскільки підприємство сплатило кошти, до суду скеровано клопотання про звільнення директора від кримінальної відповідальності на підставі ч.4 ст.212 ККУ.
Нагадаємо, що судитимуть посадовців «Полтаваобленерго», які ухилилися від сплати 49,5 млн грн податків.
