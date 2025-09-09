У Полтаві вбили 22-річну дівчину: підозрюваного взяли під варту

Йому загрожує до 15 років ув’язнення

8 вересня у квартирі багатоповерхівки в Шевченківському районі Полтави виявили тіло 22-річної дівчини з численними ножовими пораненнями. Про це повідомили в обласній поліції.

За підозрою в убивстві поліцейські затримали її ровесника — 22-річного знайомого загиблої. Як уточнив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, його затримали за ст.208 КПК України, повідомили про підозру та взяли під варту без права застави.

У межах кримінального провадження призначено низку експертиз. Справу розслідують слідчі управління поліції Полтавщини під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Кримінальне провадження відкрили за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

