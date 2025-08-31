На Полтавщині чоловік знущався з дружини у присутності неповнолітніх дітей: вирок суду

Сьогодні, 14:19 Переглядів: 183

Кривдника неодноразово притягували до адміністративної відповідальності та призначали штрафи, проте він все одно продовжував ображати дружину

На Полтавщині судили батька п’ятьох неповнолітніх дітей, який у їхній присутності кривдив дружину. Про це стало відомо із вироку Новосанжарського районного суду від 27 серпня.

У матеріалах справи зазначено, що упродовж квітня-липня 2025 року обвинувачений систематично вчиняв стосовно дружини психологічне насильство — кричав на неї, погрожував фізичною розправою, ображав нецензурною лайкою, зокрема і в присутності дітей.

Так у квітні після одного із таких випадків суд притягнув кривдника до адмінвідповідальності та призначив йому 340 гривень штрафу. Проте на цьому чоловік не зупинився і продовжив кривдити дружину. Вже у червні він знову вчинив психологічне насильство щодо дружини та був притягнутий за це до адмінвідповідальності. Цього разу йому призначили 1020 гривень штрафу.

Але чоловік продовжив знущатися із дружини й далі. У липні він і далі принижував та погрожував дружині у присутності дітей.

У справі також зазначено, що на етапі досудового розслідування з ініціативи потерпілої між нею та обвинуваченим була укладена угода про примирення.

Опрацювавши усі матеріали справи, суд визнав чоловіка винним за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 200 годин громадських робіт, а також направив його на проходження програми для кривдників строком на 3 місяці.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині на 5 років засудили чоловіка, який бив співмешканку та її матір.