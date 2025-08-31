Учора в центрі Кременчука виявили міну — надзвичайники

Учора, 30 серпня, близько 16.30 у центрі Кременчука виявили боєприпас часів минулих війн. Про це стало відомо із добового зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За свідченнями очевидців у соцмережах, знахідку виявили місцеві жителі на вулиці Перемоги. На місце викликали відповідні служби, які огородили територію та з дотриманням усіх заходів безпеки вилучили боєприпас.

У зведенні ДСНС також ідеться, що на сьогодні, 31 серпня, спеціалісти аварійно-рятувального загону спеціального призначення боєприпас знищуватимуть.

Нагадаємо, днями у приватний двір у Градизьку впали уламки збитого безпілотника. Рятувальники оглянули та знешкодили їх.