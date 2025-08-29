У Градизьку в приватний двір впали уламки російського дрона

Спалахнула пожежа, але мешканці приборкали її самотужки

28 серпня у Градизьку у приватний двір впали уламки російського дрона. Про це повідомив голова Градизької громади Мирослав Носа у соцмережах.

За його словами, це уламки «Гербери». Вони спричинили пожежу, яку мешканці з сусідами загасили самоствйно.

Ніхто не постраждав. Для огляду та знешкодження уламків викликали ДСНС.