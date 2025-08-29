На Дніпрі екологи виявили браконьєрські знаряддя лову

Сьогодні, 29 серпня інспектори Державної екологічної інспекції Центрального округу під час рейду на Дніпрі виявили заборонені знаряддя лову. Про це інформують у пресслужбі установи.

У водоймі інспектори виявили ятір і 12 раколовок загальною довжиною близько 200 метрів. Усі живі біоресурси, які були в пастках, випустили у природне середовище.

Матеріали за фактом незаконного лову передали до правоохоронних органів. Окрім цього, до адмінвідповідальності притягнули ще сімох рибалок, які порушили правила рибальства.

Нагадаємо, минулого місяця у національному парку на Кременчуччині інспектори знайшли 14 незаконних раколовок.