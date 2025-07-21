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У національному парку на Кременчуччині незаконно ловили раків: інспектори знайшли 14 раколовок

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 160

 

У пастку також потрапили черепахи, які занесені до Червоної книги України

Цими вихідними інспектори Полтавського рибоохоронного патруля під час рейду в Сулинській затоці біля села Липове на Кременчуччині, у межах національного природного парку «Нижньосульський» виявили 14 раколовок. Про це інформують у пресслужбі Полтавського рибоохоронного патруля.

За попередніми даними, раколовки загальною довжиною близько 100 метрів невідомі замаскували в очереті. 

Інспекторам рибоохоронпатруля вдалося врятувати 70 раків — їх вони випустили у воду. Проте у дві раколовки потрапили черепахи, занесені до Червоної книги України — тварини, на жаль, загинули.

У Полтавському рибоохоронпатрулі нагадують, що національний парк «Нижньосульський» сягає площею понад 18 тисяч гектарів заплави річки Сула, де мешкають рідкісні види флори та фауни. А незаконний вилов тут є грубим порушенням природоохоронного законодавства.

Нагадаємо, весною на Полтавщині поліціянти виявили у чоловіка близько 50 кг раків.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ілюстративне
Теги: раки браконьєрство
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