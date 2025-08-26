На Полтавщині в ДТП загинув водій ЗАЗ, ще одного чоловіка госпіталізували

25 серпня близько 17.00 у Лубенському районі поблизу села Ялосовецьке сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися автомобілі Peugeot та ЗАЗ, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією поліції, за кермом Peugeot перебувала 49-річна жінка. Другим легковиком — ЗАЗ — керував 64-річний чоловік. Внаслідок аварії водій ЗАЗ загинув на місці. Пасажира цього ж авто, 69 років, з травмами доставили до лікарні.
Слідчі розпочали розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.
Наразі встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, того ж дня на в’їзді до Полтави сталася потрійна ДТП — постраждали двоє людей.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.