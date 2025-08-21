Внаслідок падіння збитої ракети на Полтавщині у лісі спалахнула пожежа

Після чергової російської повітряної атаки уламки ракети впали у лісовому масиві на Полтавщині — це призвело до займання. Про це повідомили у пресслужбі філії «Слобожанський лісовий офіс».

Пожежу помітили працівники лісового господарства, які разом із технікою та колегами з найближчого лісництва швидко локалізували вогонь. Завдяки цьому вдалося запобігти поширенню займання на більші площі.

На місці працювали вибухотехніки поліції Полтавщини та піротехніки ДСНС. Вони безпечно вилучили бойову частину ракети та передали її для знищення.

Нагадаємо, у липні лісівники повідомляли, що від початку року на Полтавщині внаслідок російських обстрілів сталися 7 лісових пожеж.