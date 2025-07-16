Від початку року на Полтавщині внаслідок російських обстрілів сталися 7 лісових пожеж

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Від початку року на Полтавщині внаслідок обстрілів російських дронів сталися 7 лісових пожеж. Про це повідомили у пресслужбі Слобожанського лісового офісу.

Відомо, що внаслідок в результалі падіння та загоряння шахедів пошкоджень зазнали 12,42 га лісу.

Одна із останніх таких пожеж сталася у понеділок, 14 липня увечері у Руднянському лісництві: внаслідок падіння уламків безпілотника спалахнула лісова пожежа. Загасити вогонь вдалося упродовж години: лісівники та надзвичайники не допустили його поширення на більші площі. Пошкоджень зазнали лісова підстилка і насадження на 0,02 га території.

Нагадаємо, ще одна лісова пожежа внаслідок падіня уламків збитого безпілотника сталася минулого тижня у Чалівському лісництві під Полтавою: вогонь вдалося зупинити на площі 0,2 га.



