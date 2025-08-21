У лісі на Полтавщині знайшли бойову частину російської ракети

У лісовому масиві на Полтавщині виявили бойову частину російської ракети. Її знешкодили вибухотехніки обласної поліції, повідомили у відомстві.

Фахівці безпечно вилучили уламки та передали їх піротехнічному підрозділу ДСНС. Знищення залишків боєприпасу заплановане на 21 серпня. Роботи проведе група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону ДСНС Полтавщини.

У поліції нагадують: категорично заборонено наближатися до підозрілих предметів або намагатися самостійно їх переміщати. У разі виявлення таких — слід негайно звертатися до поліції або ДСНС.

Також фахівці просять під час повітряної тривоги негайно прямувати в укриття й не залишатись на відкритому просторі.

Як стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області, 19 серпня, о 5.50 вибухонебезпечні предмети виявили у Кременчуці.