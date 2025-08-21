ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

У Кременчуці знову «замінували» міськраду та торгові центри

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 119

 На місцях працюють відповідні служби, аби перевірити повідомлення

Сьогодні, 21 серпня, у Кременчуці знову надійшло повідомлення про замінування торгівельних центрів та міськради. Інформація про це шириться у соцмережах.

Відомо, що на місцях уже працюють відповідні спецслужби та перевіряють інформацію щодо замінування.

Зазначимо, що Полтавщина потрапила до п’ятірки областей за кількістю «замінувань» закладів освіти.

Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.

Також варто додати, що нещодавно у Полтаві затримали чоловіка, якого підозрюють у серії неправдивих «замінувань» держустанов.

Автор: Руслана Горгола
