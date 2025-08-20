У Кременчуці патрульні зупинили чоловіка з чужим мопедом

Сьогодні, 20:09 Переглядів: 148

Згодом на 102 зателефонував власник і повідомив про крадіжку

У ніч на 20 серпня в Кременчуці під час комендантської години патрульні зупинили чоловіка, який котив мопед і намагався втекти, щойно побачив службове авто.

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука, чоловік не зміг надати документи на транспорт і заявив, що мопед йому не належить. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Згодом на лінію 102 зателефонував власник і повідомив, що його мопед зник. Його опис збігався з тим, який раніше виявили патрульні.

Наразі слідчі Кременчуцького райуправління поліції встановлюють обставини події та надають діям чоловіка правову кваліфікацію.

Нагадаємо, у липні у Кременчуці затримали чоловіка, який викрав чужий велосипед просто з під’їзду.