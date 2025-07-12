У Кременчуці чоловік намагався викрасти велосипед з балкона: йому вже повідомили про підозру

Сьогодні, 10:11 Переглядів: 133

Поліція Кременчука повідомила про підозру 32-річному місцевому мешканцю, який намагався вчинити грабіж. Подія сталася вночі 10 липня близько 2.30 на вулиці Вадима Пугачова.

Як повідомила пресслужба поліції Полтавщини 12 липня, чоловік проник до балконного приміщення квартири містянина та намагався відкрито заволодіти велосипедом. Потерпілий одразу звернувся до поліції.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу нападника — ним виявився чоловік, який раніше вже мав проблеми із законом.

Йому вручили підозру, зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Справу відкрили за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (замах на грабіж в умовах воєнного стану). За такі дії передбачено від 7 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, позаторік у Горішніх Плавнях затримали крадія велосипедів.