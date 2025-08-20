На трасі біля Широкої Долини зіткнулися Ford і Renault — обидва водії у лікарні

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 233

20 серпня близько 11.00 на трасі біля села Широка Долина у Миргородському районі сталася аварія за участю двох легковиків. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

За попередніми даними, 40-річний водій Ford зіткнувся з Renault, за кермом якого був 39-річний чоловік. Обидва водії отримали травми й потрапили до лікарні. Обставини ДТП встановлюють слідчі.

нагадаємо, що у Кременчуці внаслідок аварії загинув 70-річний велосипедист.