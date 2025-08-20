У Кременчуці внаслідок аварії загинув 70-річний велосипедист — поліція

Учора, 19 серпня, близько 18.50 на вулиці Івана Приходька у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою версією слідства, на дорозі зіткнулися 44-річний водій Nissan та 70-річний велосипедист. Внаслідок аварії чоловік травмувався, його госпіталізували до лікарні. Проте від отриманих травм потерпілий у медзакладі помер.

Слідчі розпочали розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть.

Причини та обставини аварії з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, днями у Кременчуці водій збив велосипедиста і зник з місця події: нині поліція розшукує причетних.