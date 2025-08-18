У Кременчуці водій збив велосипедиста і зник з місця події: поліція розшукує причетних

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 151

У суботу, 16 серпня, близько 22.20 на вулиці Льва Орнштейна у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, невстановлений автомобіль, рухаючись від вулиці Івана Багряного у напрямку провулка Шосейного, зіткнувся з велосипедистом, який їхав назустріч.

Унаслідок аварії травмувався 33-річний велосипедист, його з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України та розшукує транспортний засіб і водія, причетного до ДТП.

У поліції просять усіх, хто став очевидцем аварії або має інформацію, яка допоможе слідству, звертатися за телефоном +380 (67) 506 19 68 або на лінію «102».

