У Кременчуці знову «замінували» ЦНАП, міськраду та вокзал

Сьогодні, 11:33

Сьогодні, 19 серпня, у Кременчуці знову надійшло повідомлення про замінування торгівельних центрів, ЦНАПу, міськради та залізничного вокзалу. Про це повідомила кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Відомо, що на місцях уже працюють відповідні спецслужби та перевіряють інформацію щодо замінування.

Зазначимо, що у січні Полтавщина потрапила до п’ятірки областей за кількістю «замінувань» закладів освіти.

Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.

Також варто додати, що нещодавно у Полтаві правоохоронці затримали чоловіка, який неодноразово надсилав фейкові повідомлення про замінування критичної інфраструктури та інших об'єктів.