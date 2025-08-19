У Маламівці згоріла господарча споруда, вогонь пошкодив дах і майно

18 серпня у селі Маламівка Кременчуцького району сталася пожежа у житловому секторі. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

Займання виникло в господарчій споруді. Вогонь знищив шиферну покрівлю по дерев’яній обрешітці площею близько 25 кв. м, електроінструмент і побутові речі. Надзвичайники врятували від вогню сусідню будівлю.

Для гасіння залучили 7 вогнеборців та 2 одиниці техніки. За попередньою версією, причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі. Постраждалих немає.

