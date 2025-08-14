У Тимченківці згорів сінник і 5 тонн сіна

Рятувальники ліквідували займання на площі 20 м²
13 серпня о 15.42 у селі Тимченківка Машівської громади Полтавського району згорів сінник. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Вогонь знищив господарську споруду площею 20 м² та близько 5 тонн сіна.
Для гасіння залучали особовий склад і техніку 5-го державного пожежно-рятувального поста.
Постраждалих немає. Причини займання встановлюють фахівці.
Нагадаємо, що у травні сінник згорів у Веселому Подолі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.