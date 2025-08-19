У Полтаві мотоцикліст потрапив до лікарні після ДТП

18 серпня близько 13.00 на перехресті вулиць Олеся Гончара та Семена Петлюри у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили в поліції.
За попередніми даними, автомобіль Volkswagen під керуванням 53-річного водія зіткнувся з мотоциклом KTM, за кермом якого був 35-річний чоловік. Унаслідок аварії мотоцикліста госпіталізували.
Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесне ушкодження середньої тяжкості.
Обставини ДТП з’ясовує слідство.
