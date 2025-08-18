У Полтавському районі мотоцикліст загинув у ДТП — впав у кювет

18 серпня, на дорозі поблизу села Михайлівка, що входить до складу Михайлівської громади, сталася смертельна ДТП. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
За попередніми даними слідства, 39-річний водій мотоцикла Spark не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та впав із транспортного засобу. Унаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці події.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Слідчі з’ясовують обставини аварії.
Нагадаємо, що у Кременчуці водій збив велосипедиста і зник з місця події.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.