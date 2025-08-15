Богдан Лазоренко
Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

У липні на Полтавщині викрили чотирьох осіб, які перешкоджали законній діяльності ЗСУ — прокуратура

Сьогодні, 10:35

 

Ще двоє підробляли офіційні документи, аби військовозобов'язані могли уникнути візиту до ТЦК

На Полтавщині правоохоронці продовжують викривати осіб, які поширюють інформацію про місця перебування територіальних центрів комплектування та їхніх співробітників або іншим чином перешкоджають діяльності Збройних сил України. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За попередніми даними, лише упродовж липня 2025 року в області виявили чотирьох осіб, які у квітні-червні через месенджери та соцмережі публікували фото і дані про місця проведення мобілізаційних заходів. Цю інформацію використовували чоловіки, які намагалися ухилитися від призову.

Також повідомили про підозру двом особам, які підробляли офіційні документи, що давали можливість військовозобов’язаним не з’являтися до ТЦК та уникати мобілізаційних заходів.

Усім фігурантам інкримінують ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Досудове розслідування проводять слідчі СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Полтавщині під підозру в отриманні хабаря за виключення із військового обліку потрапив поліціянт.

Автор: Яна Гудзь
Теги: протидія ЗСУ перешкоджання прокуратура
