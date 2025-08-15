У липні на Полтавщині викрили чотирьох осіб, які перешкоджали законній діяльності ЗСУ — прокуратура

На Полтавщині правоохоронці продовжують викривати осіб, які поширюють інформацію про місця перебування територіальних центрів комплектування та їхніх співробітників або іншим чином перешкоджають діяльності Збройних сил України. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За попередніми даними, лише упродовж липня 2025 року в області виявили чотирьох осіб, які у квітні-червні через месенджери та соцмережі публікували фото і дані про місця проведення мобілізаційних заходів. Цю інформацію використовували чоловіки, які намагалися ухилитися від призову.

Також повідомили про підозру двом особам, які підробляли офіційні документи, що давали можливість військовозобов’язаним не з’являтися до ТЦК та уникати мобілізаційних заходів.

Усім фігурантам інкримінують ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Досудове розслідування проводять слідчі СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

