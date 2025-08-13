У Веселому Подолі згорів гектар сухостою

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 129

12 серпня у селі Веселий Поділ Семенівської громади Кременчуцького району горіла суха рослинність. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

Вогонь охопив площу 1 га. Рятувальники 8-го державного пожежно-рятувального поста загасили полум’я та не допустили його поширення на більшу територію.

Постраждалих немає. Причини займання з’ясовують.

нагадаємо, що 11 серпня рятувальники ліквідували три пожежі в екосистемах Кременчуцького району: у Глобиному, Піщаному та Горішніх Плавнях.