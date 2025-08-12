На Кременчуччині за день сталося три пожежі в екосистемах

11 серпня рятувальники ліквідували три пожежі в екосистемах Кременчуцького району. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.
У Глобиному вогнеборці 6-го державного пожежно-рятувального поста разом із працівниками місцевої пожежної охорони загасили пожежу сміття та сухої рослинності на площі 100 м².
У селі Піщане працівники місцевої пожежної охорони ліквідували займання сухостою на площі 0,5 га.
У Горішніх Плавнях вогнеборці 17-ї державної пожежно-рятувальної частини загасили пожежу сухої рослинності на площі 1,5 га.
В усіх випадках ніхто не постраждав, причини займання встановлюють.
Нагадаємо, що того ж дня у Кременчуці та Кривушах горіли будинки.
