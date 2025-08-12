У Кременчуці та Кривушах горіли будинки

11 серпня рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини загасили дві пожежі на території Кременчуцького району. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

У Кременчуці на вулиці Юрія Руфа загорівся навіс та частина будівель на території приватного домоволодіння. Вогонь знищив навіс, дерев’яну обрешітку, шиферну покрівлю, дерев’яні балки та речі вжитку на площі 20 м². Поруч розташований гараж вдалося врятувати.

Того ж дня у селі Кривуші зайнявся дах дачного будинку. Рятувальники загасили полум’я та зберегли будівлю від знищення.

В обох випадках постраждалих немає, причини займання встановлюють.

