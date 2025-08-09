У Кременчуці поліція розшукує 40-річну Олену Ейсмонт

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 446

У Кременчуці поліція розшукує зниклу безвісти 40-річну Олену Ейсмонт. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що жінка перебувала на лікуванні у Кременчуцькій центральній районній лікарні. Сьогодні, 9 серпня, вона пішла із приміщення медустанови у невідомому напрямку.

Прикмети зниклої: на вигляд близько 40 років, зріст 172 см, повної статури, волосся коротке русяве, очі сірі. На момент зникнення була одягнена у халат.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку іформацію щодо місця перебування жінки, повідомити до Кременчуцького райуправління поліції за телефонами 095-507-09-720 або 102.

