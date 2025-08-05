Поліція Полтавщини розшукує зниклого в Кременчуці Євгенія Жука

Працівники Кременчуцького райуправління поліції розшукують зниклого місцевого жителя Євгенія Жука, 1972 року народження. Відомо, що чоловік 2 серпня пішов з дому та досі не повідомив рідним про місце свого перебування. Поліція розпочала пошукові заходи. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
Прикмети зниклого: зріст близько 178 см, середньої статури, волосся русяве. На момент зникнення був одягнений у сірі шорти, бежеву футболку та сірі кросівки.
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