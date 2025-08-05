Поліція Полтавщини розшукує зниклого в Кременчуці Євгенія Жука

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 161

Чоловік 2 серпня пішов з дому та досі не повідомив рідним про місце свого перебування

Працівники Кременчуцького райуправління поліції розшукують зниклого місцевого жителя Євгенія Жука, 1972 року народження. Відомо, що чоловік 2 серпня пішов з дому та досі не повідомив рідним про місце свого перебування. Поліція розпочала пошукові заходи. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Прикмети зниклого: зріст близько 178 см, середньої статури, волосся русяве. На момент зникнення був одягнений у сірі шорти, бежеву футболку та сірі кросівки.

— Якщо вам відома інформація, яка допоможе пришвидшити розшук чоловіка, просимо повідомити до Кременчуцького райуправління поліції за телефонами 0987392630 або 102, — закликають правоохоронці.