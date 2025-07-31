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Надзвичайні новини, Полтавщина

Смерть дітей у полтавській лікарні: призначено експертизи, можливі службові розслідування

Сьогодні, 11:51 Переглядів: 703

 

Слідчі перевіряють належне виконання лікарями своїх посадових обов'язків

В липні у полтавській дитячій лікарні померли дві дитини: правоохоронці порушили кримінальні провадження за фактом можливого неналежного виконання лікарями своїх посадових обов'язків. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

За обома справами призначені судово-медичні експертизи. Крім того, ювенальні прокурори ініціювали питання про проведення у дитячій лікарні службових розслідувань. Такі запити уже направили до Департаментів охорони здоров’я Полтавської ОВА та Полтавської міської ради. 

Нагадаємо, 24 липня у реанімаційному відділенні дитячої міської лікарні Полтави під час проведення ендоскопії помер 13-річний хлопчик. За попередніми даними, у травні дитина випадково випила оцтову кислоту, яка була в пляшці з-під мінеральної води. Його госпіталізували з хімічними опіками. Протягом двох місяців хлопчику надавали медичну допомогу. Під час ендоскопічної процедури під загальним наркозом дитині раптово стало зле. Медики проводили реанімаційні заходи, однак врятувати життя не вдалося.

Також 27 липня у дитячій лікарні Полтави померло 4-місячне немовля. Причину смерті дитини встановлює слідство.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: дитяча лікарня Полтава смерть діти
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