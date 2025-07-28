У Полтаві померло немовля: поліція розпочала розслідування

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 182

Справу розслідують за статтею про службову недбалість

У Полтаві поліція розслідує обставини смерті 4-місячної дівчинки. Про трагедію до правоохоронців 27 липня повідомили медики та батьки дитини.

За інформацією поліції, подія сталася близько 10:30 в одному з медичних закладів міста. Що саме стало причиною смерті — встановлює слідство.

Справу розслідують за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки.

Наразі тривають всі необхідні експертизи.

Нагадаємо, що 24 липня у полтавській лікарні під час ендоскопії помер 13-річний хлопчик.