На Полтавщині Toyota врізалась у дерево: водій у лікарні

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26 липня близько 9.00 поблизу села Маяківка Оржицької громади сталася аварія — Toyota Rav4 з’їхала з дороги та врізалась у дерево. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За даними слідчих, 43-річний водій не впорався з керуванням. Унаслідок аварії він отримав тяжкі тілесні ушкодження та був доставлений до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

Слідчі вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ — порушення правил дорожнього руху, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, 25 липня у аварії в Полтаві постраждав мотоцикліст.