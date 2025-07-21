На Кременчуччині згоріло 2 га сухостою — надзвичайники

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Учора, 20 липня, близько 12.08 у селі Комендантівка Пришибської громади на Кременчуччині сталася пожежа на відкритій території. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

Відомо, що на місці події працювали рятувальники 7-го державного пожежно-рятувального поста та Пришибська місцева пожежна охорона. Надзвичайники приборкали загоряння і тим самим не допустили поширення вогню на більшу площу.

Внаслідок пожежі вигоріло близько 2 га сухої трави.

Попередньо під час загоряння ніхто не постраждав. Фахівці ДСНС встановлюють усі причини та обставини виникнення пожежі.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині за день вигоріло майже 9 гектарів сухостою.